Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам или нанести удар по энергосистеме.

Россия готовит серьезный ответный удар по Украине после масштабной атаки дронов по российским авиабазам. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на чиновников США.

"Американская разведка пока не определила, какие именно удары Россия нанесет, но официальные лица полагают, что Москва может возобновить удары беспилотников по гражданским объектам, нанести удар по энергосистеме или запустить новые волны баллистических ракет средней дальности", - отмечает изздание.

По предварительным подсчетам представителей американских и европейских служб безопасности, около 20 российских стратегических самолетов могли быть уничтожены или серьезно повреждены, что нанесло серьезный удар по возможностям России по нанесению дальних ударов.

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в частности, отмечается, что потери России включают шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95 и четыре Ту-22М, а также боевые самолеты А-50, которые используются для обнаружения средств ПВО и управляемых ракет.

Атака нанесла ущерб ценным стратегическим возможностям Москвы. Но не менее важно то, что она продемонстрировала способность Украины наносить удары практически по любой точке России и уничтожать боевые самолеты стоимостью 100 миллионов долларов и более с помощью беспилотников с ценниками всего в 600 долларов, отмечают в Минобороны США.

В то же время один из американских чиновников отметил, что еще рано оценивать полный эффект украинской операции на стратегические бомбардировщики России, отчасти потому, что русские, возможно, смогут отремонтировать некоторые из целевых самолетов.

"Чиновник сказал, что беспилотники нанесли "значительный" ущерб, но что сама по себе атака не заставит Россию сократить свои наступательные операции на территории Украины", - пишет NYT.

Операция Паутина

Спецоперация Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР), была реализована 1 июня 2025 года. В ходе операции были нанесены удары дронами по не менее пяти российских аэродромах в глубоком тылу РФ. В результате ударов были уничтожены 12 самолетов, включая Ту-95, Ту-160 и А-50.

В Воздушных силах отметили, что после операции Службы безопасности Украины "Паутина" по уничтожению российских бомбардировщиков на авиабазах в глубоком тылу оккупанты не смогут длительное время осуществлять террористические атаки на Украину.

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