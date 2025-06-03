Полковник Юрий Игнат, который возглавляет коммуникации Воздушных сил ВСУ, рассказал, сколько Украине нужно самолетов для того, чтобы у нее были эффективные Воздушные силы для сдерживания россиян.
"Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 - это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны", - сказал он в интервью УП.
По его словам, в начале 90-х в Украине была тысяча летающих и нелетающих единиц авиации.
"Советский Союз, имея даже страны социалистического лагеря, как их называли, все равно наращивал группировку как ядерных сил на территории Украины, так и носителей тактического ядерного заряда. Те же самые Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 были у нас в Украине, в Полтавской области, было много и самолетов фронтовой авиации, бомбардировочных в Дубно, Староконстантинове. Это огромная авиационная группировка для того, чтобы быть направленным в случае чего на Запад. В 90-х и в начале 2000-х что-то сгнило, что-то продавалось в Африку и другие страны. Поэтому эффективность сегодня не количеством берется, а модернизацией и инновациями", - рассказал Игнат.
Он утверждает, что интенсивность ударов РФ по Украине будет зависеть от того, будет ли получать Россия поддержку от других стран:
"Это тоже важно. Мы понимаем, какие страны, ждем эффективных санкций от наших партнеров. Сколько ни пытались заблокировать России западные технологии, мы находим западные элементы в их оружии. Россияне производят оружие благодаря прибыли с продажи нефти, газа и других ископаемых ресурсов. На это и должны быть направлены западные санкции".
Самолеты для Украины
Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
По ее словам, Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО - Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).