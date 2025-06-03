Игнат утверждает, что интенсивность ударов РФ по Украине будет зависеть от того, будет ли получать Россия поддержку от других стран

Полковник Юрий Игнат, который возглавляет коммуникации Воздушных сил ВСУ, рассказал, сколько Украине нужно самолетов для того, чтобы у нее были эффективные Воздушные силы для сдерживания россиян.

"Собственно самолеты должны быть разных типов. F-16 - это многоцелевой самолет. Может работать по небу, по воздушным целям, наземным и по надводным целям. Есть задачи в авиации специфические, разные, о которых я только что сказал. Были оценки, сколько самолетов разных типов. Ну, около 200 для эффективной обороны страны", - сказал он в интервью УП.

По его словам, в начале 90-х в Украине была тысяча летающих и нелетающих единиц авиации.

Видео дня

"Советский Союз, имея даже страны социалистического лагеря, как их называли, все равно наращивал группировку как ядерных сил на территории Украины, так и носителей тактического ядерного заряда. Те же самые Ту-160, Ту-95, Ту-22М3 были у нас в Украине, в Полтавской области, было много и самолетов фронтовой авиации, бомбардировочных в Дубно, Староконстантинове. Это огромная авиационная группировка для того, чтобы быть направленным в случае чего на Запад. В 90-х и в начале 2000-х что-то сгнило, что-то продавалось в Африку и другие страны. Поэтому эффективность сегодня не количеством берется, а модернизацией и инновациями", - рассказал Игнат.

Он утверждает, что интенсивность ударов РФ по Украине будет зависеть от того, будет ли получать Россия поддержку от других стран:

"Это тоже важно. Мы понимаем, какие страны, ждем эффективных санкций от наших партнеров. Сколько ни пытались заблокировать России западные технологии, мы находим западные элементы в их оружии. Россияне производят оружие благодаря прибыли с продажи нефти, газа и других ископаемых ресурсов. На это и должны быть направлены западные санкции".

Самолеты для Украины

Самолеты Украины F-16, Mirage 2000 и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, Украина подписала лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО - Системный интерфейс Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Вас также могут заинтересовать новости: