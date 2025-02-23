Какой цвет волос подходит голубоглазым или к глазам синего и бирюзового цвета.

Принято думать, что люди с голубыми глазами обязательно должны быть блондинами. Безусловно, такое сочетание встречается в природе часто и практически всегда выигрышное. Но, подбирая цвет волос, которые бы подчеркивал выразительность глаз, нужно ориентироваться на их оттенок, ведь цвет не всегда бывает чисто голубым или синим. Какой цвет волос подходит голубоглазым или с другими оттенками глаз - рассказываем ниже.

Визуальный тест - какой цвет волос мне подходит

При выборе цвета волос следует обращать внимание на свой цветотип внешности - холодный он или теплый. По этому же принципу различают и оттенки глаз.

Серо-голубые глаза

Этот цвет глаз относят к холодной палитре, поэтому и цвет волос должен быть в таком же ключе. Отлично будут смотреться платиновый или пепельно-серый оттенок. Но вот желтого или желтизны нужно избегать.

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Кстати, стилисты также советуют обладателям серо-голубых глаз попробовать разные техники окрашивания - например, тот же балаяж. Но правило холодных тонов здесь тоже нельзя нарушать: пусть это будут светло-русый оттенок, холодный шоколадный или другой, но с холодным подтоном.

Бирюзовые глаза

Красивый и яркий цвет глаз позволяет экспериментировать с теплыми оттенками волос. Но цвет должен быть не кричащим (иначе вы не подчеркнете глаза, а спрячете их), а глубоким.

Например, хорошо будет смотреться каштановый или рыжий с карамельным или пепельным пигментом.

Голубые глаза

Как уже говорили, принято считать, что к голубым глазам подходит пшеничный цвет волос. Увы, это не совсем так.

Дело в том, что голубой оттенок, как и серо-голубой, относится к холодной палитре, а волосы цвета спелой пшеницы - это теплый. Поэтому волосам тоже нужно добавить "холода". Если говорить о том, какой цвет волос подходит к голубым глазам, то это жемчужный блонд, светло-русый или оба сразу.

Синие глаза

Очень редкий цвет глаз, которые сами по себе очень выразительны. К ним нужно подбирать цвет волос, который не будет утяжелять внешность или перетягивать внимание на себя. Окрашивание лучше всего делать однотонное, например, темно-каштанового цвета. Избегать нужно черного и рыжего - они будут подавлять цвет глаз.

Прежде, чем кардинально менять цвет в ту или иную сторону, попробуйте небольшие изменения - колорирование, мелирование.

Ранее мы рассказывали, какой цвет волос подходит под карие глаза - лучшие варианты.

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