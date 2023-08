Актриса, которая озвучила немало персонажей в мультфильмах и компьютерных играх, умерла в своей квартире.

В России умерла звезда детективных сериалов. Актрисе Белле Ко (Хядуновной) было 54 года, ее убила онкология.

Как сообщают росСМИ, труп артистки нашли в ее московской квартире. Она умерла 10 августа, однако родственники Беллы Ко до сих пор не решили, где будут ее хоронить.

Актриса снималась в российских сериалах. Она появлялась в "Убойной силе", "Склифософском" и в "Улице разбитых фонарей". Помимо этого, Белла Ко работала актрисой дубляжа.

Видео дня

Она озвучивала персонажей из популярных мультфильмов, таких как "История игрушек" и "Суперсемейка". Помимо этого, Хядуновна работала над дубляжом фильмов "Пираты Карибского моря", "У холмов есть глаза" и других. По данным СМИ, также Белла Ко занималась созданием российской озвучки для известных компьюетрных игр, таких как The last of us.

На странице Беллы Ко в Facebook можно найти немало постов с "рецептами долголетия". Актриса верила в эзотерику и аюрведу. О своей болезни она ничего не рассказывала.

Совсем недавно стало известно о смерти еще одной актрисы из РФ. Так, 9 августа умерла Вера Васильева, которая считалась одной их самых старых артисток.

Помимо этого, несколько дней назад умер легендарный переводчик Леонид Володарский. Именно он был тем самым "гнусавым" голосом ("переводчик с прищепкой на носу"), познакомившим советских и постсоветских зрителей с "Терминатором", "Голым пистолетом", "Звездными войнами" и "Крестным отцом".

Вас также могут заинтересовать новости: