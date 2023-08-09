Вере Васильевой было 97 лет.

В РФ умерла известная актриса Вера Васильева. В сентябре ей должно было исполниться 98 лет. О смерти актрисы сегодня, 9 августа, сообщили в Московском театре сатиры.

Причины смерти Васильевой пока что не сообщаются. Как отмечают СМИ, актрисе было уже много лет, а потому она могла скончаться из-за болезней, которые возникают с возрастом.

Что известно о Васильевой

Васильева активно снималась в кино и выступала в театре. На ее счету более 40 ролей в различных кинокартинах, таких как "Свадьба с приданым", "Люди моей долины", "Карнавал", "Выйти замуж за капитана". В театре она отыграла более 60 ролей.

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Детей у актрисы не было. В 2011 году Васильева стала вдовой, умер ее муж, с которым она жила в браке с 1956 года.

Васильева получала немало наград. В частности, Путин вручал ей орден "за заслуги перед отечеством". В 2013 году актриса, вместе с Лией Ахеджаковой, Татьяной Лазаревой и другими известными российскими артистами написала открытое письмо против постоянных прокурорских проверок и закона об "иноагентах".

Однако в начале полномасштабной войны РФ против Украины она не осудила путинский режим и ничего не говорила о том, что происходит в нашей стране. Актриса продолжала выступать на праздничных концертах 9 мая, никак не комментируя российскую агрессию.

Напомним, ранее стало известно, что известную российскую актрису Ирину Мирошниченко убило самолечение. Помимо этого, вчера скончался легендарный переводчик Леонид Володарский.

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