Володарский известен за счет своей манеры речи и специфического произношения.

Умер легендарный переводчик эпохи видеосалонов конца 80-х - начала 90-х Леонид Володарский. Ему было 73 года. О его смерти со ссылкой на родственников сообщила радиостанция "Говорит Москва", с которой Володарский сотрудничал.

"Мы скорбим и с болью в сердце прощаемся с этим великим и творческим человеком, известным не только как советский и российский переводчик, как писатель, педагог и радиоведущий, но и как хороший друг, верный и любящий муж и дедушка, человек с искромётным юмором, добрым и отзывчивым сердцем", - говорится в сообщении родственников.

Сообщается, что Володарский скончался после продолжительной болезни.

Леонид Володарский - чем он известен

Володарский известен за счет своей манеры речи и специфического произношения и главным образом как синхронный переводчик многих фильмов, появившихся на экранах в 1980-х - начале 1990-х годов.

Именно он был тем самым "гнусавым" голосом ("переводчик с прищепкой на носу"), познакомившим советских и постсоветских зрителей с "Терминатором", "Голым пистолетом", "Звездными войнами" и "Крестным отцом".

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