Ченнинг Татум и Зои Кравиц больше не вместе.

Американский актер Ченнинг Татум, который известен по фильмам "Дорогой Джон", "Шаг вперед" и "Супер Майк", разорвал помолвку с актрисой Зои Кравиц. Об этом сообщает издание Independent.

Отмечается, что влюбленные прекратили появляться на публике. Более того, Зои заметили без обручального кольца на пальце. Что могло стать причиной завершения отношений - пока неизвестно.

Сами актеры пока официально не комментируют свой разрыв. Последний раз их вместе видели в начале октября. Тогда пара смотрела спектакль "День изображения" в Нью-Йорке.

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Что известно об отношениях Ченнинга и Зои

Ченнинг и Зои были в отношениях 3 года. Они познакомились на съемках режиссерского дебюта девушки "Моргни дважды", в котором Татум сыграл главную роль.

Впервые об их союзе заговорили в августе 2021 года, когда влюбленных заметили во время совместной велосипедной прогулки. Позже они официально подтвердили свой роман.

В прошлом году Татум сделал предложение возлюбленной и актеры готовились к свадьбе в 2025 году.

Напомним, недавно украинская певица Lama ответила, почему не хочет замуж за младшего на 18 лет бойфренда.

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