Хореограф показал ребенка.

Известный украинский хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Женя Кот впервые стал отцом. Его жена - гимнастка Наталья Татаринцева родила первенца.

Радостной вестью супруги поделились в Instagram. Влюбленные сообщили, что ребенок появился на свет накануне, 10 июля. У Татаринцевой и Кота родилась долгожданная девочка. Как назвали кроху - пока что неизвестно.

"Наша принцесса родилась 10.07.24 в 12:12", - написал танцор.

Новоиспеченные родители опубликовали трогательное видео, на котором показали дочь поклонникам. На кадрах Женя и Наталья мило позируют на камеру в роддоме. На руках женщина держит новорожденную девочку.

Также гимнастка поделилась снимком, на котором Кот в больнице держит на руках дочь. Под фото она написала: "Моя самая ожидаемая утренняя рутина".

С пополнением в семье супругов поздравили их поклонники. В комментариях под видео они оставили много приятных слов для новоиспеченных родителей:

"Поздравляю. Пусть малышка растет здоровой и наполняет вашу жизнь счастьем и радостью"

"Какое счастье и радость! Поздравляю вас с рождением вашей дочери! Пусть дочь будет счастлива и здорова! Спасибо вам за эмоции!"

"Вы невероятные! Поздравляю вашу семью! Наилучшие пожелания вам и вашей малышке"

"Круто. Искренне за вас рада. Поздравления"

Напомним, ранее жена Жени Кота показала беременные фото и раскрыла, сколько кило набрала.

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