Сбежавшая в Россию Татьяна Денисова клялась в любви к Киеву.

Предательница Татьяна Денисова, которая до полномасштабного вторжения была любимицей украинцев, утверждала, что ее дом в Украине. Вот только спустя несколько дней после нападения российской армии уехала в Россию.

"Еще за день до вторжения мы вместе работали на съемках проекта "Танцы. World of Dance" – были членами жюри. И именно из-за нее этот проект не вышел в эфир в таком виде, как планировался. Жюри вырезали из программы из-за присутствия Денисовой. Мне очень жаль, что зрители не увидели программу в полном объеме, потому что проект планировался очень крутым", - рассказал хореограф Евгений Кот в интервью изданию "Обозреатель".

Он указал на цинизм Денисовой, которая после ракетных обстрелов сбежала в страну-агрессорку.

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"На съемках она мне говорила: "Наконец-то я дома" – и у меня было ощущение, что она говорит это очень искренне. А сейчас воспринимаю те слова как высшую степень цинизма, потому что в первые дни большой войны она, пробыв несколько дней под ракетными обстрелами, сбежала через Европу в Россию и села там в жюри одного из танцевальных проектов", – поделился хореограф.

По его словам, ему очень неприятно, что Денисова оказалась предательницей, ведь она была его преподавателем в вузе.

"Я ее очень уважал и любил. А теперь она для меня никто и зовут ее никак. Не хочу даже искать оправданий тому, что она сделала. В меня летят ракеты, а она зарабатывает в Москве деньги, платит с них налоги на эти ракеты. Она такая же убийца, как большинство россиян, поддержавших войну против нас", - заявил Кот.

Татьяна Денисова – от любимицы до предательницы

Татьяна Денисова долгое время работала в украинском проекте "Танцуют все", но в 2016 году стала наставником и хореографом российского шоу-проекта "Танцы" и работала там пять лет, после чего вернулась в Украину.

Стоит отметить, что еще в 2011 году Денисова в Киеве вышла замуж за певца Александра Кривошапко, который младше ее на 12 лет, но брак был недолгим.

После полномасштабного вторжения агрессора Денисова сбежала в Россию.

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