Он заявил, что у Денисовой нет ничего общего с украинцами.

Украинский хореограф Макс Чмерковский рассказал о своей коллеге Татьяне Денисовой, которая в начале полномасштабного российского вторжения сбежала в Россию.

В интервью Анне Олицкой он сказал, что его совсем не удивила пророссийская позиция Татьяны, так как она на съемках танцевального проекта, где они были судьями, всячески демонстрировала, что не имеет ничего общего с Украиной.

"Если до сих пор кто-то ошибочно считает Денисову украинкой - это полная ерунда. Я о ней ничего не знал, и об этой ситуации тоже, пока мы не познакомились. Но когда мы познакомились - это далеко не "Тетяна". Она совершенно не "Денисова", никакого отношения к Украине не имела", - сказал Чмерковский.

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Он добавил, что продюсеры шоу сделали неправильный выбор, когда пригласили Денисову занять кресло члена жюри. Также Чмерковский отметил, что его коллега вообще не волновалась когда началась большая война.

"При общении от нее не шло ничего украинского абсолютно. Когда я с ней сидел и общался, это была не одна из тех женщин, с которыми я общаюсь в Украине в течение многих моих приездов. У нее была другая энергия, она по-другому смотрела на эти вещи. Украинцы волновались, когда начала война, а она - нет", - подытожил Макс.

Позиция Татьяны Денисовой по войне в Украине

Спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения Денисова появилась на российском телеканале ТНТ в качестве судьи проекта "Танцы". Однако еще зимой 2022 года она принимала участие в украинском танцевальном проекте. Но после того, как она сбежала в РФ, продюсеры шоу решили вырезать ее из эфиров.

Кроме того, в 2021 году Денисова получила российское гражданство.

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