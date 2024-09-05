Алексей Суханов рассказал, обновил ли данные в ТЦК.

Известный украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов признался, есть ли у него бронь от мобилизации. Знаменитость ответил, готов ли стать на защиту страны.

В интервью "Ранку у великому місті" телезвезда рассказал, что у него есть бронь. Ее он получил от телеканала "1+1 Украина", где ведет известный проект "Говорить вся країна". Алексей отметил, что он обновил данные в ТЦК, но пока он не планирует идти на фронт. По его словам, он работает там, где более эффективен и больше пользы приносит в тылу.

"У меня сейчас бронирование, я обновил все данные по требованию закона. Сейчас у меня есть бронирование от канала. Я работаю там, где я должен работать, где я более эффективен. Я преклоняюсь перед теми, кто защищает Украину. Я не афиширую это, я вообще не склонен об этом говорить, но я помогаю своими деньгами адресно", - поделился Суханов.

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Как известно, до 2014 года ведущий жил в России, однако 10 лет назад он принял решение об эмиграции. Суханов осудил путинский режим и сменил гражданство. Мужчина выучил украинский и сейчас помогает нашей армии.

"В 2014 году я выбрал Украину как страну своей жизни. И мне это болит. Я не хочу потерять ее, потому что я уже разочаровался в 2014 году и потерял ту территорию, где я родился. Я не хочу, чтобы Украина - могучая и достойная жить и быть современной, развитой и прогрессивной - осталась в этом болоте, совке. Я не хочу этого", - добавил Алексей.

Напомним, ранее Алексей Суханов рассказал о неудачном походе в ТЦК.

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