Филипп впервые рассказал о своей избраннице.

Сын известного украинского хореографа и певца Дмитрия Коляденко и режиссера Елены Коляденко - основатель союза "Phil it", соавтор группы "Kadnay" Филипп - впервые раскрыл подробности своей личной жизни. Он признался, что женился и рассказал о своей избраннице.

Выяснилось, что Филипп в браке уже около 3 лет. Его жена - непубличная личность. Она работает парикмахером, но в то же время часто сотрудничает с украинскими звездами. Однако возлюбленную Коляденко тщательно скрывает. В соцсетях у него нет ни одной фотографии с девушкой.

"Она у меня парикмахерша. Но она работает со звездами так же в творчестве, в театрах. Она тоже везде работает как художник, помогает мне лично. Мне всегда было все равно на публичность. Я всегда любил рядом с собой классных, ярких, уверенных, чувственных, нежных людей. Это самый уверенный мой выбор в человеке, которого я вижу рядом. Мы многое прожили: два ковида и войну. Она доверилась мне, а я - ей. Это было решение двух сердец. Со мной тяжело жить: я не сосредоточен, я летаю. Но в быту нет никаких проблем", - поделился музыкант.

По словам исполнителя, он советовался со звездными родителями относительно женитьбы. Они лишь уточнили, уверен ли Филипп, что готов пойти на такой шаг и поддержали сына:

Мы советовались с родителями, говорили с папой и мамой. У нас была беседа относительно моей уверенности в этом, насколько это актуально. Потому что сейчас много пар, которые просто живут и наслаждаются жизнью. И почему-то мной было принято такое решение.

Напомним, ранее Дмитрий Коляденко признался, что 5 лет не знал, где живет его сын. Шоумен объяснил, в чем причина его редких встреч с сыном.

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