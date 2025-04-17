Тарабарова впервые рассказала, как мама уговаривала ее сделать аборт: 'Не могу прийти в себя'

Мама переживала, что у Светланы будут проблемы со здоровьем.

Украинская певица Светлана Тарабарова - мама троих деток. Младшую дочь Полину она родила уже во время полномасштабной войны. Сейчас девочке два года.

Как рассказала артистка в интервью Маричке Падалко, мама отговаривала ее от третьего ребенка. Мама Светланы переживала, что у нее будут серьезные проблемы со здоровьем, так как все три беременности были тяжелыми.

Однако тогда певица наотрез отказалась от прерывания беременности. Тарабарова говорит, что не жалеет о своем решении, да и бабушки с внуками складываются прекрасные отношения.

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"Мама очень много помогает с Полиной, третьей. У них какая-то химия: мама обожает Полину, а Полина — бабушку. А я говорю: "Представь, если бы я тебя послушалась и не зашла на третий круг". У меня все три беременности были очень тяжелыми. И мама говорит: "Ты третью не выдержишь — у тебя все посыпется". И, наверное, (предложением мамы, - УНИАН) было прервать беременность. Но я даже этого не рассматривала. С одной стороны, ее можно понять, потому что она, по ее словам, во время беременности мной потеряла все здоровье и до сих пор мучается, потому что в Instagram показывают материнство с лёгкой стороны. Но я говорю, что быть мамой, рожать и потом заботиться — это очень сложно. И я до сих пор не могу прийти в себя, хотя ей (третьей дочере Полине, - УНИАН) уже два года", — заявила звезда.

Напомним, ранее Светлана Тарабарова растрогала сеть новым фото с дочкой.

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