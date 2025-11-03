У экс-супругов есть общая дочь.

Известный украинский актер-воин Даниил Мирешкин рассказал об изменениях в личной жизни. В частности, он признался, что разводится со своей женой - актрисой Ксенией Даниловой.

По словам звезды сериала "На линии жизни", у них с экс-супругой были сложности в отношениях еще до начала полномасштабной войны. Но сейчас они поняли, что лучше продолжать жизнь отдельно.

"Мы сейчас находимся в процессе развода. На самом деле, у нас были сложности и до полномасштабной войны. Мы пытались это пройти, побороть, но это в целом тяжело. Разные периоды и разные решения уже были у нас в семье. С войной ко мне, я чувствую, что и к жене, пришло осознание - не мириться с теми вещами, которые тебя не устраивают, потому что жизнь одна и она идет. Мне так кажется, что мы счастливее, спокойнее, добрее, сильнее отдельно, чем вместе. Пара должна усиливать и улучшать друг друга, в моем случае, мне кажется, что это не так", - признался актер на YouTube-канале "Характер".

Даниил добавил, что они с Ксенией сохранили дружеские отношения и вместе воспитывают общую дочь Василису.

"Мы любим нашу дочь невероятно, уважаем друг друга, и это самый важный аспект. Дочке еще не сказали. Мне очень страшно это обсуждать. Не знаю, как к этому подойти", - отметил Мирешкин.

