Она откровенно заговорила об отказе от материнства.

Украинская певица Наталья Дзенькив, которая известна под сценическим именем Lama, объяснила, почему не хочет рожать детей.

Артистка отметила, что выбрала для себя позицию чайлдфри уже много лет назад. Однако ее избранник Роман сначала имел противоположное мнение относительно этой теме, но все же поддержал любимую.

"Как-то мы это обсуждали, когда уже начали встречаться. А он говорит: "Ты знаешь, я тоже не хочу детей. Зачем они нам?", и я поняла, что для нас это круто, это наш выбор. Мы понимаем, что нам достаточно наших собачек, и я понимаю, что дети - это ответственность очень большая. Это также работа, и надо быть профессионалом, настоящей мамой, чтобы воспитать ребенка, отказаться в какой-то степени от себя. А я понимаю, что я только научилась жить, только научилась кайфовать. Я не готова отказываться от себя", - отметила Lama в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Но позже она призналась, что главной причиной отказа от материнства является страх процесса родов. Об этом артистка сказала так:

"Больше всего я боюсь родов! Почему я не хотела мамой быть? Потому что боялась самого процесса родов, что со мной что-то произойдет, что я умру во время родов".

Lama добавила, что если бы все же когда-то была в положении, то оставила бы ребенка.

Напомним, ранее известная украинская певица Lama рассказала, как ее "кинули" на деньги.

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