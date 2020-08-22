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Джон Траволта впервые после смерти жены опубликовал пост в Instagram (видео)

13:03, 22 августа 2020
Звезды
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Жена Джона Траволты умерла в возрасте 57 лет / фото Джон Траволта, Instagram

Актер опубликовал трогательное видео, на котором он танцует со своей дочерью.

"Моя дочь Элла Траволта и я танцуем в память о маме. Одно из любимых занятий Келли - танцевать со мной", - написал Траволта.

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Автор: Екатерина Лиманская

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