Джон Траволта впервые после смерти жены опубликовал пост в Instagram (видео)
13:03, 22 августа 2020Звезды
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Жена Джона Траволты умерла в июле.
Жена Джона Траволты умерла в возрасте 57 лет / фото Джон Траволта, Instagram
Известный голливудский актер Джон Траволта впервые после смерти жены проявил активность в Instagram.
Актер опубликовал трогательное видео, на котором он танцует со своей дочерью.
"Моя дочь Элла Траволта и я танцуем в память о маме. Одно из любимых занятий Келли - танцевать со мной", - написал Траволта.
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Джон Траволта и Келли Престон: история любви
- 12 сентября 1991 года Траволта женился на актрисе Келли Престон.
- У пары было трое детей: сын Джетт (1992—2009), дочь Элла Блю, родилась в 2000 году, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010 года.
- Старший сын актёра, Джетт Траволта, погиб 2 января 2009 года в возрасте 16 лет в результате эпилептического припадка.
- 12 июля 2020 года Келли Престон скончалась.
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