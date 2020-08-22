Джон Траволта впервые после смерти жены опубликовал пост в Instagram (видео)

Жена Джона Траволты умерла в июле.

Известный голливудский актер Джон Траволта впервые после смерти жены проявил активность в Instagram.

Актер опубликовал трогательное видео, на котором он танцует со своей дочерью.

"Моя дочь Элла Траволта и я танцуем в память о маме. Одно из любимых занятий Келли - танцевать со мной", - написал Траволта.

Джон Траволта и Келли Престон: история любви

12 сентября 1991 года Траволта женился на актрисе Келли Престон.

У пары было трое детей: сын Джетт (1992—2009), дочь Элла Блю, родилась в 2000 году, сын Бенджамин, родился 24 ноября 2010 года.

Старший сын актёра, Джетт Траволта, погиб 2 января 2009 года в возрасте 16 лет в результате эпилептического припадка.

12 июля 2020 года Келли Престон скончалась.

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Автор: Екатерина Лиманская