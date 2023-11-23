Его семья переживает горе.

Известный украинский рэпер OTOY рассказал о горе в семье. Он потерял второго брата в боях с оккупантами.

Об этом он рассказал во время премии "Украинской правды", где награждали 100 лидеров Украины по версии редакции. Вячеслав Дрофа (настоящее имя артиста, - УНИАН) вышел на сцену и рассказал, что накануне премии узнал о гибели брата, который служил в морской пехоте.

Он добавил, что его старший брат, который погиб на войне, однозначно является лидером - своей семьи и своего народа.

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"Вчера мне позвонила бабушка и сказала, что старшего брата теперь тоже нет. Я себя спросил, являются ли они лидерами? По моему мнению, они являются лидерами своей семьи как минимум. Как максимум – для каждого украинца. И вообще народа и нации", – сказал OTOY.

Стоит отметить, что в марте 2022 года погиб еще один брат рэпера. Он был защитником Мариуполя.

Напомним, ранее певец Виталий Козловский шокировал, как едва не погиб на войне. Один из обстрелов оказался для него самым страшным. По его словам, тогда все вокруг горело, земля была выжжена, а они с побратимами почувствовали смерть очень близко.

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