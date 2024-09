Музыканта не стало на 76-м году жизни.

Умер известный шведский барабанщик, участник легендарной группы ABBA Роджер Палм. Музыканта не стало в возрасте 75 лет. Стало известно, какая причина его смерти.

О трагическом событии сообщили родные знаменитости, пишет издание Aftonbladet. По словам близких Роджера, много лет у него был синдром Альцгеймера. Причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью.

"Он был теплым и скромным человеком, который всегда поддерживал друзей и семью. По нему будут очень скучать, и он оставляет после себя огромную пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплотой в сердцах", - написала семья барабанщика.

Что известно о Роджере Палме

Палм стал известным именно как барабанщик коллектива. Он начал сотрудничать с культовой группой в начале 1970-х годов. Роджер участвовал в записи многих хитов ABBA, в частности, "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Thank You for the Music" и "Take a Chance on Me".

Кроме этого, он играл в различных шведских группах, таких как Gimmicks и Beatmakers, и активно выступал как джазовый барабанщик. В дополнение, музыкант также записал партии ударных для композиции "Satellit" Теда Гардестада.

