Свадьба была в Дании.

Известный музыкант и участник легендарной шведской группы "ABBA" Бьорн Ульвеус женился.

Этой новостью 79-летний мужчина поделился в своем Instagram. Он также рассекретил свою избранницу Кристину Сас, которая моложе его на 28 лет.

"Бьорн Ульвеус женился на Кристине Сас из Хернинга, Дания. Они встретились в Нюрнберге в 2021 году и в связи с выходом последнего альбома ABBA "Voyage" начали встречаться весной 2022 года. Свадьба состоялась в Копенгагене в присутствии близких друзей и семьи", - сообщили на странице музыканта.

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К слову, жених выбрал для праздника темный деловой костюм и белую футболку. Избранница музыканта была одета в длинное платье зеленоватого оттенка и без фаты.

Кстати, для Бьорна это уже третий брак. Со второй женой Леной Каллерсьо он завершил отношения в начале 2022 года. Пара была вместе 41 год, однако причину расторжения брака не называют. Также у музыканта есть двое детей.

Напомним, ранее известный украинский актер Вячеслав Довженко впервые прокомментировал новый роман.

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