Музыканту культовой шведской группы было 70 лет.

В возрасте 70 лет умер шведский музыкант Лассе Велландер. Он прославился как гитарист культовой группы ABBA, а также выступал сольно. О трагедии сообщили родственники Лассе.

"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе уснул. Лассе недавно диагностировали раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", - сказано в сообщении семьи Лассе Велландера.

Чем известен Лассе Велландер

Шведский музыкант в 1974 году начал сотрудничать с группой ABBA. Всего гитарист принял участие в создании 24 песен и 8 альбомов группы. Кроме того, он принимал участие в гастролях коллектива в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.

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Когда в 1982 году группа распалась, Лассе Велландер продолжал свою музыкальную карьеру с другими артистами, а также был привлечен к созданию саундтреков к фильму Mamma Mia! с Мэрил Стрип.

В 1981 году Велландер выпустил сольный альбом, а также в течение всей карьеры был продюсером или со продюсером 11 альбомов.

Напомним, умер известный украинский актер, который больше года боролся с раком.

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