В возрасте 70 лет умер шведский музыкант Лассе Велландер. Он прославился как гитарист культовой группы ABBA, а также выступал сольно. О трагедии сообщили родственники Лассе.
"С невыразимой грустью мы должны сообщить, что наш любимый Лассе уснул. Лассе недавно диагностировали раком, который быстро распространялся, и утром в Страстную пятницу он умер в окружении близких. Мы тебя очень любим и скучаем по тебе", - сказано в сообщении семьи Лассе Велландера.
Чем известен Лассе Велландер
Шведский музыкант в 1974 году начал сотрудничать с группой ABBA. Всего гитарист принял участие в создании 24 песен и 8 альбомов группы. Кроме того, он принимал участие в гастролях коллектива в 1975, 1977, 1979 и 1980 годах.
Когда в 1982 году группа распалась, Лассе Велландер продолжал свою музыкальную карьеру с другими артистами, а также был привлечен к созданию саундтреков к фильму Mamma Mia! с Мэрил Стрип.
В 1981 году Велландер выпустил сольный альбом, а также в течение всей карьеры был продюсером или со продюсером 11 альбомов.
Напомним, умер известный украинский актер, который больше года боролся с раком.