Певица в течение 10 лет улучшала свой рецепт и сейчас поделилась, как приготовить такую пасху, как у нее.

Пасха - главный атрибут на столе во время пасхальных праздников. Сейчас существует множество рецептов, на любой вкус. Не секрет, что многие люди до сих пор съедают лишь верхушку этой выпечки, покрытую глазурью, поскольку считают это самой вкусной частью пасхи. Однако украинская певица Оля Полякова поделилась своим рецептом, который, как она говорит, заставит вас полюбить не только верхушку пасхи.

На своем YouTube-канале звезда опубликовала видео, в котором подробно рассказала, как она готовит пасху. По ее словам, делает она это уже более 10 лет, и выпекание пасхи - это особый пасхальный ритуал для нее. По ее словам, выпечка, приготовленная по ее рецепту, станет не только украшением корзины, но и понравится всем в семье, а гости будут просить рецепт, чтобы повторить его в следующем году.

Годами она совершенствовала технологию приготовления, чтобы наконец получить самую воздушную, сладкую и нежную пасху. Ее рецепт рассчитан на 1,5 кг пасхи.

Видео дня

"Этот рецепт пасхи со мной уже много лет. Я его совершенствовала в течение 10 лет, лепила с любовью, терпением и дрожжами! Поэтому не могла вновь не поделиться им с вами, дорогие", - написала исполнительница под видео.

Как приготовить пасху по рецепту Оли Поляковой

Ингредиенты для опары:

300 мл молока

300 г муки (с высоким % белка, от 13 до 16)

75 г живых дрожжей

1 ч. л. сахара

Ингредиенты для теста:

18 яиц: 18 желтков, 9 белков

550 г сахара

1 кг 200 г муки (с высоким % белка, от 13 до 16);

400 г сливочного масла

цедра 1 лимона

цедра 2 апельсинов

сок 2 апельсинов

ваниль

5-7 г соли;

изюм, замоченный в коньяке или в воде

Ингредиенты для глазури:

9 холодных яичных белков

11 ст. л сахара

Процесс приготовления

Для приготовления опары молоко смешайте с мукой и дрожжами. Полякова отмечает: чем выше в муке содержание белка, тем лучше получится пасха. Также к опаре добавьте чайную ложку сахара и перемешайте все. Оставьте ее в темном и теплом месте на 30 минут.

Для теста отделите белки от желтков из девяти яиц. Смешайте в кухонном комбайне девять желтков и еще девять яиц, и сахар. Перемешивайте продукты пока не получится высокая пена. Натрите к этой массе цедру из двух апельсинов и выжмите из них немного сока. После этого все это перемешайте с опарой, добавляя муку.

Отдельно замочите изюм в воде или коньяке на один час. Позже добавьте в тесто маленькими кусками сливочное масло, немного ванили и изюм. Отставьте тесто на 20 минут, после чего вымешивайте его еще 10-15 минут. Впоследствии ему нужно еще 30 минут, чтобы "подняться".

Разделите тесто на шарики, которые затем выложите в формы. Артистка советует формировать такие куски, чтобы в формах они занимали 1/3 места. Накройте пасхи в формочках полотенцами и оставьте еще на 30 минут.

Для выпекания пасхи разогрейте духовой шкаф на 190 градусов и поставьте выпекаться на 15 минут. После этого снизьте температуру до 170 градусов.

"Духовку 30 минут открывать нельзя! Маленьким пасхам достаточно 30 минут выпекания, большие оставьте немного дольше, проверяя время от времени", - подчеркнула Полякова.

Для глазури возьмите девять холодных яичных белков, добавьте к ним сахар и взбейте это все до пены. Финальным этапом приготовления является украшение пасхи. Еще теплую выпечку помажьте глазурью и украсьте посыпкой или другим декором.

Напомним, ранее муж Дорофеевой показал легкий рецепт пасхи с шоколадом. Миша продемонстрировал, как даже в домашних условиях приготовить вкусную и необычную выпечку, которая удивит ваших родных. Для ее приготовления вам понадобится три часа, а по сложности этот рецепт автор оценил в три балла из пяти.

Также УНИАН рассказывал, как приготовить творожную пасху. У этой выпечки есть сразу три вариации, в частности, можно выбрать классический рецепт, запеченную в духовке и со вкусом "три шоколада".

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