По словам актрисы, по такому рецепту она всегда готовит курицу для своей семьи.

Известная британская актриса и ведущая Аманда Холден поделились уникальным способом приготовления ароматной запеченной курицы. Несмотря на то, что женщина вегетарианка, она умеет прекрасно готовить идеальную курицу для своей семьи, пишет Express.

По словам Аманды, чтобы мясо получилось сочным, ей в этом помогают кубики льда.

"Я делаю кубики льда с замороженными травами внутри, а затем начиняю курицу кубиками льда, лимоном и чесноком, чтобы она пропарилась изнутри. А потом я всегда готовлю йоркширские пудинги с нуля", - подчеркнула актриса.

Видео дня

Также за такой рецепт она поблагодарила шеф-повара Джона Тороде, который рассказал процесс приготовления курицы.

"Итак, вы берете курицу такой, какой она есть, то есть то, что у нее снаружи, а оно обычно все перевязано. Оставьте это, а потом мы наполним ее изнутри парой лимонов, разрезанных пополам, немного шалфея и кубиками льда. И вы берете кубики льда, и вы кладете соль и перец на кубики льда, потому что курица имеет кожу снаружи", - советует эксперт.

По словам Джона, такой способ приготовления курицы подтверждает, что она "останется великолепной и влажной".

Другие вкусные рецепты

Ранее эксперт рассказала, как приготовить сэндвич с моцареллой по итальянскому рецепту. Речь идет о бутерброде, который в Италии называют "моцарелла в кароцци", который готовится очень быстро и легко.

Также диетолог поделилась вкусным рецептом торта "Красный бархат", который можно приготовить без яиц. По словам специалиста, вместо яиц в рецепте можно использовать яблочный уксус.

Вас также могут заинтересовать новости: