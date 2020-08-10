Ольга Фреймут станет участницей нового сезона "Танцев со звездами"

Телеведущая приняла вызов от актера Арама Арзуманяна.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут станет участницей нового сезона шоу "Танцы со звездами".

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На видео, которое телеведущая снимала на летней террасе дома, она узнает, что получила танцевальный вызов от Арама Арзуманяна, взяв в руки мобильный телефон. И уже в следующем кадре Ольга появляется в эффектном белом платье и сообщает, что принимает танцевальный вызов. Так, она завершает танцевальный челлендж. С кем телеведущая выйдет на паркет пока неизвестно.

"Когда я с кем-то знакомлюсь, мне говорят, что в жизни "я не такая строгая и холодная, как на экране". В танцах невозможно изображать из себя того, кем ты не являешься. Я хочу, чтобы зрители увидели меня такой, какой знают меня мой муж и дети. Настоящей. И неважно, что мои хореографические данные скромные. Я давно не была в кадре. За это время стала многодетной мамой, основала издательство, пробовала себя в телевизионных шоу, которые, к сожалению, не совсем понравились моим поклонникам. Появление в "Танцях з зірками" - это возможность по-новому представиться перед моими зрителями, это своеобразное «признание в любви» им за все эти годы поддержки и веры в меня. Если я смогу танцевать, я смогу все", - прокомментировала Фреймут.

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