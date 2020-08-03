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Оля Фреймут восхитила фанатов редким фото с мужем

16:10, 03 августа 2020
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Оля показала фото / instagram.com/freimutolia

Ольга вместе со своей семьей отдыхает в Турции. Она делится с фанатами снимками с мужем и младшей дочерью. А вот старшей дочки Златы на фото нет. Стоит отметить, что Ольга выглядит очень счастливой рядом со своим супругом. 

Оля показала фото / instagram.com/freimutolia

Как сообщал УНИАН, Олю Фреймут раскритиковали за внешний вид.

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