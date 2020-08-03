Оля Фреймут восхитила фанатов редким фото с мужем
16:10, 03 августа 2020Звезды
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Телеведущая показала редкие фото.
Оля показала фото / instagram.com/freimutolia
Украинская телеведущая Ольга Фреймут опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует вместе с мужем и трехлетней дочерью.
Ольга вместе со своей семьей отдыхает в Турции. Она делится с фанатами снимками с мужем и младшей дочерью. А вот старшей дочки Златы на фото нет. Стоит отметить, что Ольга выглядит очень счастливой рядом со своим супругом.
Оля показала фото / instagram.com/freimutolia
Как сообщал УНИАН, Олю Фреймут раскритиковали за внешний вид.
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