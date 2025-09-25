Она хочет обсудить с ней важную для украинцев проблему.

Первая леди Украины Елена Зеленская хотела бы обсудить с Меланией Трамп вопрос возвращения детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли с территории страны.

Об этом она рассказала в интервью The Times, отвечая на вопрос, считает ли она неформальный канал общения с первой леди Соединенных Штатов Америки полезным дипломатическим инструментом:

"Я считаю, что мы должны использовать все доступные инструменты. Классические дипломатические инструменты, но также нам нужна поддержка, и мы должны привлечь как можно больше людей, чтобы вернуть украинских детей. Это тема, которую я пытаюсь обсудить с Меланией Трамп. И я надеюсь, что как можно скорее мы сможем обсудить это не путем обмена письмами, а в другом формате".

По словам Зеленской, несмотря на многочисленные встречи, успехи в вопросе возвращения детей ограничены - некоторые из похищенных находятся вне Украины уже три года, забывая свои семьи, страну и язык. Кроме того, в России их заставляют проходить "военно-патриотическое" обучение.

"Время идет, и это ужасно для психического здоровья детей... Каждый ребенок, который возвращается, проходит процесс реадаптации с психологическим консультированием. Я также разговаривала со многими бабушками, поскольку дети часто разлучаются с родителями во время процесса "фильтрации", когда они пытаются покинуть вражеские территории. Я знаю мальчика, которого нашла бабушка, но он все еще ждет свою маму", - добавила она.

Напомним, в августе первая леди США написала письмо к кремлевскому правителю, которое передала ему через своего мужа Дональда Трампа. В послании Мелания отметила, что все дети мира имеют одинаковые мечты - о любви, возможности и безопасности, поэтому он может "самостоятельно вернуть им мелодичный смех".

Хотя в письме прямо не упоминалась Украина или депортации, в контексте войны это послание было воспринято как призыв к решению судьбы украинских детей.

После этого первая леди Елена Зеленская написала благодарственное письмо. Во время встречи в Вашингтоне президент Владимир Зеленский передал его Дональду Трампу.

