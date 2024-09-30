На празднике было много звездных коллег.

Звезда сериалов "Успеть до 30" и "На линии жизни", дочь известного актера Алексея Вертинского - Ксения Вертинская - вышла замуж.

Радостной новостью она поделилась в своем Instagram. Ее избранником стал коллега Игорь Рубашкин, который старше ее на 12 лет.

Невеста выбрала белое пышное платье миди с корсетом и дополнила образ фатой. А мужчина был одет в светлый костюм, а сверху добавил бутоньерку из розы.

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Известно, что влюбленные организовали выездную церемонию на природе. Ведущей праздника стала Лилия Ребрик, которая приехала поздравить молодоженов с мужем и младшими дочерьми. Также среди гостей были актрисы Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая Елена Алымова, а еще отец Ксении - Алексей Вертинский - и другие родственники пары.

К слову, для 34-летней актрисы это первый официальный брак, а вот для Игоря - третий. Сколько влюбленные уже вместе - они не отметили. Известно, что Вертинская воспитывает 10-летнюю дочь от предыдущих отношений, а у Рубашкина есть две дочери Полина и Варвара.

Напомним, недавно стало известно, что солистка украинской группы "SESTRA" Инесса Грицаенко выходит замуж.

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