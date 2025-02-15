Артист показал, как не придерживается собственных слов.

Украинский певец Олег Винник, который с начала полномасштабного вторжения выехал за границу, провел свой первый концерт во время войны в Чехии и опозорился на сцене.

Не секрет, что в 2023 году Винник отмечал, что не будет больше петь свои русскоязычные песни. Тогда беглец отмечал, что это для него то же самое, что "обблювать себя".

"Если бы я открыл рот на сцене на русском языке - я бы просто обблювал себя", - говорил Олег в интервью проекту КРП.

Однако вчера, 14 февраля, артист все же не сдержал собственных обещаний и исполнил прямо на сцене свои композиции "Счастье" и "Не ты". Соответствующее видео попало в сеть и возмутило украинцев.

Реакция украинцев

"Вы слушаете предателя"

"Гнида"

"Это тот, кто якобы болеет"

"В Польше отменили, так поехал в Чехию".

К слову, ранее Винник хотел собрать публику в Польше, однако это идея оказалась провальной. Известно, что выступление певца планировалось в Варшаве 21 декабря 2024 года, но большинство людей захейтили эту новость и осудили его за то, что он не возвращается из-за границы в Украину. Однако вчера, 14 февраля, он таки спел перед зрителями в Чехии.

Напомним, ранее экс-продюсер Олега Винника рассказывал, как певец пересек украинскую границу. По его словам, это произошло 27 февраля 2022 года. Тогда Олег спрятался под одеялом в авто его жены.

Вас также могут заинтересовать новости: