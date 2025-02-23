Певец учился в школе в Курской области.

Известный украинский артист, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, который ранее ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт, вспомнил свое детство и обучение в Курской области, Россия. Знаменитость также поделился, поддерживает ли связь с родственниками из страны-агрессора.

В интервью для "Люкс ФМ" исполнитель рассказал, что еще во времена его детства у россиян было пренебрежительное отношение к украинцам. Тогда они не хотели видеть разницу между ними и украинцами, однако, еще с тех времен они обесценивали все украинское и называли Скрипку "хохлом". А, если у кого-то позиция отличалась, говорит Олег Юрьевич, то за это были "готовы убить".

"Московиты не отсоединяли украинцев от себя. Украинское воспринимали как "наречие". В общем и сейчас так. Россияне любят украинцев очень странной любовью. Если ты не вместе с ними, то тебя готовы убить. Что сейчас и происходит", - вспомнил звезда сцены.

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Позже артист переехал в Украину, где в Полтавской области жили его родственники по папиной линии. Сейчас, уверяет знаменитость, он не общается с родными, которые остались в террористической стране, да и он до конца не знает, до сих пор ли они там живут.

"У меня узкий круг родственников. Даже в Украине не очень с ними общаюсь. У меня их слишком много. Если тратить свое время на родственников, тогда ты не эффективен в работе", - считает лидер группы "ВВ".

Интересно, что до 2014 года группа "Вопли Видоплясова" была очень популярной в России. Скрипка отмечает, что их музыка была качественной, а на российской сцене подобного уровня исполнителей было немного.

"В 90-х у московитов была такая стратегия, что они разделяли украинцев на "хороших" и "плохих". Плохие - это все бандеровцы, а хороших надо было переманить к себе. "ВВ" в те времена входили в когорту "хороших". Нам был включен "зеленый свет", потому что у нас хорошая музыка. У московитов не так много такой музыки, а им надо было чем-то заполнить эфир. Последний концерт у нас был в Питере в клубе "Космонавт", на который билеты разобрали за полгода вперед. Это был 2014 год. В Крыму уже были зеленые человечки. Я понимал, что это последний концерт на России", - добавил певец.

Напомним, ранее Олег Скрипка ответил, что думает о Klavdia Petrivna. Артист признался, знаком ли с коллегой.

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