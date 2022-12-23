О смерти Олега Бобало сообщил его друг Евгений Лавренчук.

Стало известно, что в бою под Бахмутом погиб известный украинский режиссер Олег Бобало.

О его смерти сообщил друг покойного Евгений Лавренчук:

"Только что стало известно, что под Бахмутом погиб мой коллега и приятель, режиссер Олег Бобало. Олега Бобало больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Нового года, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре "Дебют", а затем и в театре Бориса Озерова. Не знаю, какие слова подобрать для жены Анны, для его мамы — тети Иры, для брата Жени, для семьи, для тех, кто его любил. Сделаю все, чтобы донести это до мирового сообщества. Мир должен знать. И вечно помнить".

Информацию о гибели Бобало подтвердила его жена Анна Яремчук. Она уточнила, что не знает когда будет похорон, поскольку тело погибшего ещё не привезли.

"Хотел ли он быть военным? Нет. Хотел он киноплощадку сменить на окопы? Нет. Должен ли он пройти через всю войну целым и невредимым? Да. Ибо я так молила Бога сохранить моего Олежку. А теперь я не знаю, как жить без тебя во всех смыслах. Я была такова, потому что ты подсвечивал меня изнутри. Теперь свет погас", - написала Анна.

Чем известен Олег Бобало

В 2012 году получил грант от президента Украины как молодой деятель-кинематографист.

В 2021 году вышел его фильм "Украинское кино: Становление".

После того, как 24 февраля Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины, решил идти на фронт, чтобы защищать свою страну.

Напомним, на днях в ходе боёв под Бахмутом погиб заслуженный артист Сергей Шкварченко.

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