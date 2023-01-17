О смерти украинского культурного деятеля, который встал на защиту родной страны, стало известно 21 декабря 2022 года.

Украинский музыкант и продюсер Потап раскрыл подробности смерти украинского режиссера Олега Бобало. Известно, что Бобало погиб под Бахмутом.

Вот что Потап рассказал о погибшем герое:

"Клещеевка. 9 км от Бахмута. Он мог не идти, а остаться на базе. Он был артиллеристом, но добровольно пошел пехотинцем, потому что не хватало людей, а надо было спасать ребят. Он отразил три страшные атаки не чмобиков и зеков, а профессиональных убийц - вагнеровцев".

Потап добавил, что Олег Бобало неоднократно спасал своих сослуживцев на поле боя. Его жизнь оборвало тяжелое осколочное ранение.

Чем известен Олег Бобало

В 2012 году получил грант от президента Украины как молодой деятель-кинематографист. Средства в размере 400 тысяч гривень он использовал для создания короткометражного фильма "Структура кофе или "Абзац..!"

В 2021 году был представлен фильм "Украинское кино: Становление", режиссером которого выступил Олег Бобало.

После начала полномасштабной войны он отправился на фронт, чтобы защищать свою страну от оккупантов.

Напомним, кто из звезд в 2022-м отдал жизнь на фронте.

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