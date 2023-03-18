Весной прошлого года Оля Полякова и Маша Ефросинина попали в языковой скандал - хейт получили не только от поклонников, но и от коллег.

Украинская певица Оля Полякова дала интервью блогерше Рамине Эсхакзай. Рамина припомнила Поляковой тот языковой скандал, когда она и ее коллега Маша Ефросинина говорили, что не могут свободно выражать свои мысли на украинском языке.

"Я была готова к этому вопросу. Я знаю, что многих это возмутило. Мы записывали это в конце марта 2022 года. Тогда мы еще не поняли, что это уже очень важно. Мы были за границей. Если бы мы были здесь… Хотя, если честно, в Киеве многие продолжают говорить на русском по сей день, многие русскоязычные люди на фронте, мы это все знаем", - сказала Оля.

Сейчас Полякова считает ошибкой то, что после начала полномасштабной войны она продолжила говорить на русском и не спешила переходить на государственный язык. Сегодня певица и вся ее семья перешли на украинский. Больше всего артистку поражают успехи ее младшей дочери Алисы, которая резко отказалась от русского.

Видео дня

"Это была ошибка. Нам и правда казалось, что мы не можем говорить нормально на украинском, что мы будем "бекать-мекать". Но не стоит забывать, что прошло время, пока это видео смонтировалось, пока его выпустили. К тому моменту мы уже говорили на украинском: мы давали интервью исключительно на украинском, общались на украинском, поднимали украинскую культуру. Многие в той программе зацепились за то, что мы не будем говорить на украинском, но мы сказали: "Дайте нам время, мы будем. Нам просто нужно время". Но люди слышат только то, за что хотят зацепиться", - добавила артистка.

Оля Полякова предположила, что некоторые использовали их с Машей Ефросининой неоднозначные высказывания для того, чтобы поднять свои рейтинги:

"В этом скандале пострадала больше всего Маша. И я знаю, что это была заказуха. Это была история о том, когда люди, которые из себя ничего не представляют, решают взять два известных имени и сделать на них контент. Помните, сколько миллионов просмотров было?"

Тем не менее после громких обсуждений в сети Маша и Оля быстро отказались от русского языка.

"Но после этого скандала мы очень быстро перешли на украинский язык, и нам уже не нужно было время. Уже нормально мы говорили. Когда мы сняли первую программу, то поняли, что мы классно общаемся и это даже лучше", - резюмировала звезда.

Напомним, Полякова довела до слез эмоциональным стихом в память о расстрелянном воине ВСУ.

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