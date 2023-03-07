Украинская певица Оля Полякова почтила память украинского военнопленного, которого расстреляли оккупанты после фразы "Слава Украине!". Знаменитость выложила в своем Instagram-блоге видео, на котором она читает стихотворение поэта Петра Маги.
"Стріляти в бік беззбройного - забава,
Тим більш, що він не скиглить і не плаче,
дав чергу і стоїш такий - красава,
бо знаєш, що не буде точно здачі…
День, камуфляж… Не холодно,не жарко,
Зіжрали сонце березневі тіні,
А полонений попросив цигарку,
Бо знає, що нічого вже не змінить" - прочла Оля Полякова.
Реакция соцсетей
- "Очень хорошее стихотворение! Россияне даже не поняли, что у нас появился новый Бандера, новый символ воли, несокрушимости, любви к родине, силы духа, как и все остальные погибшие! Слава герою! Слава Украине! Смерть противникам!"
- "Так больно... Плачу"
- "Невозможно смотреть и слушать без слез"
- "Кланяемся перед героем"
Напомним, 6 марта в сети появилось шокирующее видео, как россияне убивают украинского военнопленного после того, как он говорит "Слава Украине!".