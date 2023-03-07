Оля Полякова / скриншот

Украинская певица Оля Полякова почтила память украинского военнопленного, которого расстреляли оккупанты после фразы "Слава Украине!". Знаменитость выложила в своем Instagram-блоге видео, на котором она читает стихотворение поэта Петра Маги. 

"Стріляти в бік беззбройного - забава,

Тим більш, що він не скиглить і не плаче,

Видео дня

дав чергу і стоїш такий - красава,

бо знаєш, що не буде точно здачі…

День, камуфляж… Не холодно,не жарко,

Зіжрали сонце березневі тіні,

А полонений попросив цигарку,

Бо знає, що нічого вже не змінить" - прочла Оля Полякова. 

Реакция соцсетей

  • "Очень хорошее стихотворение! Россияне даже не поняли, что у нас появился новый Бандера, новый символ воли, несокрушимости, любви к родине, силы духа, как и все остальные погибшие! Слава герою! Слава Украине! Смерть противникам!"
  • "Так больно... Плачу"
  • "Невозможно смотреть и слушать без слез"
  • "Кланяемся перед героем"

Напомним, 6 марта в сети появилось шокирующее видео, как россияне убивают украинского военнопленного после того, как он говорит "Слава Украине!".

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