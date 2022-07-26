Певец убежден, что на украинский язык все медийные персоны должны были перейти не после 24 февраля, а хотя бы после оккупации Крыма и войны на Донбассе в 2014 году.

Известный украинский певец Арсен Мирозян отреагировал на языковой скандал, который разгорелся из-за YouTube-шоу "Взрослые девочки" Маши Ефросининой и Оли Поляковой.

В интервью 24 канала Мирозян посоветовал звездам либо перейти на украинский язык, либо закрыть свою передачу.

"Эти все отмазки: "Я не могу на украинском общаться". Так не делай этого вообще. Не выходи в эфир, бл*ть, не общайся с людьми, закрой на х*й свою передачу. Просто закрой на х*й! Как смотреть такую передачу, когда русский язык как красная тряпка для быка? Опять, выходит, есть за и против. Опять раздор", - считает Мирзоян.

Певец уверяет, что еще до 2014 года российские артисты приезжали в Украину и говорили: "Люди, самоидентификация – это очень важная штука, а особенно в публичной плоскости".

Поэтому он убежден, что на украинский язык все медийные персоны должны были перейти не после 24 февраля, а хотя бы после оккупации Крыма и войны на Донбассе в 2014 году.

"Я думаю, что с 2014 года, когда началась война, Минкульт должен был что-то делать, артисты должны были осознать это. Но, как мы видим, не подействовало. И мало того, сохранили русский мир и притащили его сюда. Такая история", - отмечает Мирзоян.

Напомним, с 16 июля вступили в силу новые нормы "языкового закона". Речь идет об использовании украинского языка в интернете и в интерфейсах компьютерных программ и товаров.

Ранее популярную ведущую Машу Ефросинину и певицу Олю Полякову раскритиковали за нежелание вести свой YouTube-проект на украинском языке. В свое оправдание звезды заявили, что у них якобы нет "химии" с государственным языком и им трудно выражать свои мысли на нем.

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