Звезда фильма "Двенадцать друзей Оушена" рассекретил пол и имя ребенка.

Знаменитый французский актер и продюсер, наиболее известный по роли Франсуа Тулур в фильме "Двенадцать друзей Оушена", Венсан Кассель сообщил радостную новость. Кинозвезда в четвертый раз стал отцом и рассекретил пол малыша.

Счастливой новостью знаменитость поделился в своем Instagram. Четвертого ребенка 58-летнему артисту родила его новая избранница - 27-летняя модель Нара Баптиста. Кассель сообщил, что малыш появился на свет 7 января 2025 года. По словам актера, ребенок здоров и прекрасно чувствует себя после рождения.

Этот был особенный день для звезды. Несмотря на то, что у него уже есть трое детей от предыдущих браков, но он впервые стал папой мальчика. У Венсана родился сын.

Видео дня

К своему посту продюсер добавил фотографию, на которой была изображена зеленая футболка с именем. Вероятно, на ней было написано имя новорожденного, которого назвали Каэтано. Кроме того, актер намекнул, что мальчик родился во Франции, поскольку оставил геолокацию Парижа.

"Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, наполненный здоровьем и любовью. Самый крутой парень на свете", - написал Кассель.

Как известно, актер закрутил роман с Нарой в 2023 году. Впервые о своих отношениях они объявили в сентябре 2023 года. Для модели их сын стал первенцем. А вот у ее избранника есть две дочери - Дева и Леони - от актрисы и модели Моники Беллуччи, с которой прожил в браке с 1999 года до 2013-го. Во втором браке с моделью Тиной Кунаки, который длился с 2018-го по 2023 год, у него также родилась дочь Амазони.

Напомним, ранее дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя похвасталась небритыми подмышками. 20-летняя Дева Кассель, как и ее мать, стала моделью.

Вас также могут заинтересовать новости: