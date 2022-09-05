Певец надеется, что после войны русский язык не начнет возвращаться в творческое пространство.

Журналист портала "МУЗВАР" Юлиан Новак пообщался с MELOVIN и узнал, как певец относится к тем, кто не хочет переходить в общении на украинский.

По словам MELOVINа, после полномасштабного вторжения России он видит, что украинский шоубизнес объединился. Однако есть определенный страх, что после победы в общественном пространстве снова можно будет услышать русские песни.

"Не дай Бог какую-то русскую песню с радио, на улице, с телефона снова услышать. Вот за это мне очень страшно. Потому что получится так, что все это объединение было "до с*аки", - откровенно поделился MELOVIN.

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При этом, в нынешней ситуации певец считает, что вероятность осуществления его страха почти нулевая. По его словам, он музыкальный меломан, но отказаться от русской музыки для него не стало проблемой. И подчеркнул:

"Трудно ли менять в своей голове позицию относительно русской музыки - нет, не трудно, моих людей и друзей убивают. Да, я буду немного конч*ным, как пишут некоторые, буду поддерживать высказывания Фарион. Мне нравится неласковая украинизация. Почему-то ласковой русификации у нас не было. Не понимаю принципиальной позиции "не буду общаться на украинском, какая разница". Если "какая разница", иди с*си, моя красавица, к Путину", - резюмировал артист.

Также певец вспомнил, как один радиопродюсер украинской радиостанции говорил ему петь на русском, аргументируя, что MELOVIN на этом языке звучит лучше и эта музыка "лучше зайдет". Такие упреки певец слышал до полномасштабного вторжения. Конечно после 24 февраля риторика этого человека изменилась, и как сам отметил певец: "Тот быстро переобулся".

Напомним, певец MELOVIN признался, что из-за войны потерял двух близких людей.

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