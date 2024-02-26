Она цинично заявила, что верит в Россию.

Российская певица родом из Украины Любовь Успенская выдала порцию бреда относительно войны в Украине и сказала, почему поддерживает Российскую Федерацию, которая устроила полномасштабное вторжение.

Она цинично заявила о том, что верит в Россию и в то, что страна-агрессор хочет мира.

"Я верю в эту страну. Я верю в то, что Россия хочет мира. Нас хотят запутать, нас хотят уничтожить. Но этого ни у кого не получится. Моя бабушка говорила: "Россию никто и никогда не победит, а тот, кто попытается нас уничтожить, они будут сами все уничтожены. А Россия будет жить"", - выдала Успенская.

Стоит отметить, что Любовь Успенская с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает агрессию Кремля и диктаторский режим Владимира Путина.

Она выступает на концертах, зарабатывая кровавые рубли. А вот от Украины она давно уже отреклась, несмотря на то, что родилась и выросла именно в нашей стране.

Напомним, ранее путинистка Успенская жестко опозорилась прямо на сцене. Опальную певицу высмеяли за попытки скрыть свой позор, ведь у нее ничего не получилось.

Вас также могут заинтересовать новости: