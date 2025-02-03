По его словам, работники ТЦК могут думать, что у него бронь.

Украинский юморист, участник "Лиги смеха" Кирилл Ганин рассказал, что дважды приходил в военкомат, однако его не взяли в армию. По словам комика, он считает своим долгом защищать Украину, но ему сказали "сиди и делай эфиры".

"Впервые это было где-то на пятый день вторжения, когда мы разобрались с паникой, поняли, что у всех в основном все нормально. В местном ЦНАПе был военкомат, я пошел туда и спросил, что делать. На меня посмотрел мэр и сказал: "А ты точно сможешь?" А это был период, когда я худел, ходил в спортзал... Говорит: "Иди домой, одевайся потеплее. Придешь, мы тебя на блокпост поставим". Я пришел, а мне говорят, что уже не надо", – вспомнил комик первый свой приход в ЦНАП в интервью Славе Демину.

После этого Ганин решил поднимать боевой дух украинцев в социальных сетях. Однако он столкнулся с осуждением. Его неоднократно обвиняли в бездействии. На волне такого хейта он решил вновь пойти в ЦНАП. Но и эта попытка попасть в ВСУ не увенчалась успехом.

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"Я пришел туда, говорю: "Все, я готов". Человек сидит и говорит: "Оно тебе нужно? Сиди и делай эфиры хорошо. Нам нравится", – добавил Кирилл.

Он отметил, что неоднократно сталкивался с работниками ТЦК в 2024 году, однако все они хотели лишь сфотографироваться с ним. По словам Ганина, вероятно, они думали, что у него есть бронь.

"Ко мне за прошлый год, я специально считал, восемь раз подходили работники ТЦК. Все восемь раз – чтобы сфотографироваться. Мне кажется, они все думают, что у меня есть какая-то бронь. Пожалуй, 30% моей аудитории думают, что мне "Квартал 95" дал бронь. А я никогда в жизни не работал в "Квартале", только в некоторых их проектах снимался. Конечно, никакой брони у меня нет", - отметил Ганин.

Напомним, ранее Кирилл Ганин признался в проблемах с психическим здоровьем.

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