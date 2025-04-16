Сын Дмитрия Коляденко признался, что у него были отношения не только с Раминой, но и известной украинской артисткой.

Известный украинский артист, участник группы "Kadnay" Филипп Коляденко рассказал о двух романах со звездами украинского шоу-бизнеса. Сейчас единственный сын шоумена Дмитрия Коляденко женат, но раньше у него были отношения с интервьюером Раминой Эсхакзай и певицей Tayanna.

Об этом он рассказал в интервью для "Вкусно и душевно с Размиком". Обычно Филипп не слишком охотно говорит о своей личной жизни. Однако на этот раз он сделал исключение. Хотя он не рассказал причин расставания с женщинами, но поделился, чем они его в свое время поразили.

По его словам, роман с Раминой у него был, когда ему было 18 лет. Он признался, что это была настоящая любовь. Они встречались год, когда были студентами. Исполнитель говорит, что журналистка поразила его своей целеустремленностью в довольно юном возрасте.

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"Это была любовь. Это были мои первые серьезные отношения. Год мы провстречались. Нам было 18-19 лет. Просто так случайно получилось. Если это касается Рамины, то это ее целеустремленность. Мало встречал таких людей. Она знала, как и кем она хочет стать задолго до. Знала, как надо над этим тяжело работать. Всегда ее за это уважал", - поделился Филипп.

Также он вспомнил свой роман с Татьяной Решетняк (Tayanna). Звезда была старше бойфренда на восемь лет, однако это не мешало их отношениям. Музыкант говорит, что у него к ней также были сильные чувства, а также она повлияла на его становление как артиста.

"Что касается Тани, это был крутой опыт рабочий. Она дала мне много работы над собой, куда мне идти и что развить, чтобы стать кем-то. Рядом с ними, сильными личностями, я знал, что не могу быть слабее", - объяснил Коляденко.

Напомним, ранее Филипп Коляденко рассказал о тайной свадьбе. Музыкант состоит в браке уже четыре года, но об изменениях в его личной жизни стало известно только в 2024-м. Его жена работает парикмахером и не является публичной личностью. Артист объяснил, почему не показывает поклонникам свою избранницу.

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