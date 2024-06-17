SLAVIA считает, что образ Дзидзьо не позволял Михаилу раскрыться.

Украинская певица SLAVIA, которая презентовала новую песню, прокомментировала решение экс-супруга - артиста Дзидзьо - отказаться от сценического имени. Исполнительница убеждена, что с настоящим именем - Михаил Хома - певец сможет себя лучше проявить.

По словам SLAVIA, ранее Дзидзьо не воспринимали серьезно, в частности, из-за его прически, одежды и шуточных песен. Композиции артиста не позволяли ему показать свои вокальные данные.

Однако сейчас, как говорит SLAVIA, все изменилось. После отказа Михаила от псевдонима он может полностью проявиться на сцене, а зрители могут увидеть его истинную сущность. Певица отметила, что ее бывший чрезвычайно талантливый и трудолюбивый человек. Поэтому она очень рада, что исполнитель наконец показывает свои способности к музыке.

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"Я всегда была за то, чтобы он проявил себя настоящего, свой настоящий талант, свои невероятные вокальные способности, потому что, конечно, в группе Dzidzio настолько он себя проявить не мог. Те песни и образ были совсем другой направленности, люди не воспринимали и не могли воспринять его как серьезного артиста. Я всегда была за то, чтобы он вернулся к себе, скажем так, настоящему. И мне очень нравится то, что он сейчас делает. Это настоящий Михаил", - поделилась SLAVIA в интервью kp.ua.

Напомним, ранее экс-супруга Дзидзьо рассказала об общении с ним после развода. SLAVIA призналась, что они с бывшим мужем остались близкими людьми.

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