Украинская артистка выступила на многих благотворительных концертах.

Победительница Евровидения 2016 от Украины Джамала заявила, что ей и артистам, которые помогали в организации благотворительных концертов, уже удалось собрать более 83 миллионов евро на помощь Украине.

Об этом артистка уведомила на своей странице в Instagram.

Артистка уточнила, что более 3,3 млн евро отправили зрители финала Нацотбора на Евровидение в Берлине. В рамках кампании ARD по сбору средств для людей в Украине было собрано около 67 миллионов евро.

Еще 52 тысячи евро собрали на шоу The Voice в Литве. 950 тысяч евро – результат концерта We Are One в Бухаресте. 13,4 млн евро было собрано на Concert For Ukraine в Бирмингеме.

"Я считаю своим долгом рассказывать о преступлениях России миллионам людей по всему миру и призываю помогать нам", - отметила Джамала.

Напомним, украинская певица Ирина Федишин собрала 300 тысяч гривен для украинских военных.

