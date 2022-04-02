Деньги певица собирает через свой благотворительный фонд.

Украинская певица Ирина Федишин не смогла оставаться в стороне после полномасштабного вторжения России в Украину. Она организовала сбор средств через свой благотворительный фонд на нужды украинских военных.

О том, сколько денег удалось собрать и на что они ушли, Федишин отчиталась в видеообращении в своем Instagram-блоге.

На счет поступило уже 300 тыс грн. За эти деньги Ирина заказала 310 пар обуви, 80 из которых поставщики дали бесплатно. Кроме того, было приобретено 20 касок, 20 раций, лекарства, павербанки для тех, кто обороняет нашу страну. Сейчас на счету благотворительного фонда осталось 6 тыс грн.

"Благодаря вашей помощи, мы сделали уже много хороших дел для наших защитников. Для них и для нас это важно: помогать, поддерживать и работать каждый день для нашей победы! Мы продолжаем бороться на всех фронтах с полной энергией. Особая потребность есть в бронежилетах, поэтому будем направлять средства на их закупку. Сбор продолжается, присоединяйтесь", - написала Ирина Федишин в своем блоге, и опубликовала реквизиты для перечисления средств.

Напомним, ранее УНИАН писал о звездах, которые позировали в украинских нарядах. В подборку попала и артистка Ирина Федишин, которая носит вышиванки не только по праздникам, но и на своих концертах.

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