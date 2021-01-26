Белла Хадид часто снимается для модных глянцев.

Известная модель Белла Хадид обнародовала в Instagram снимки с фотосессии для издания V Magazine.

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Девушка фотографировалась только в черных трусиках с высокой посадкой. Грудь у нее была обнаженной. При этом Хадид прикрывала ее руками.

"Ребята, поймите меня. Талант не имеет себе равных. Спасибо за правки", - подписала фото Хадид.

Всего за один день пользователи социальной сети поставили Белле более 850 тысяч лайков.

Кто такая Белла Хадид:

В 2014 году подписала контракт с IMG Models, с которым на год ранее начала сотрудничать её старшая сестра Джиджи

В 2015 году молодая модель была удостоена премии "Звездный прорыв"

2016 год стал очень плодотворным для молодой модели. Она блистала на показах CHANEL вместе с сестрой Джиджи и подругой Кендалл Дженнер, стала лицом Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike, а также получила почётный статус "Новая посланница" и стала лицом косметического дома Dior

Заняла 9-ое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил 6 млн. долл

Также Беллу признали самой красивой женщиной в мире

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Автор: Диана Могилевич