Антонина Паперная продолжает наслаждаться жизнью в стране-агрессоре, которая уничтожает Украину.

В прошлом известная украинская актриса, а сейчас российская артистка Антонина Паперная, которая молчит о войне в Украине, впервые за долгое время вышла на связь. Она поделилась новыми кадрами в своем Instagram.

Дочь легендарной украинской актрисы театра и кино Ольги Сумской редко публикует посты в соцсетях. Но на этот раз изменщица решила сделать исключение.

Паперная снялась в новой фотосессии и запостила снимки, на которых позировала в белом длинном платье, сапогах казаках и шляпе. На фото Антонина предстала с лошадью. Вероятно, чтобы не нарываться на хейт в сети, актриса решила не подписывать фотографии. Более того, она закрыла доступ для комментариев своим подписчикам.

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Паперная продолжает сниматься в российском кино, фотосессиях и просто наслаждаться жизнью в стране-агрессоре, когда ее родину и родных, в частности звездную мать, ежедневно обстреливает РФ.

Как известно, актриса еще до 2014 года уехала жить в РФ. Даже после нападения россиян на Донбасс и после полномасштабного вторжения она никоим образом не высказывалась о войне и не возвращалась в Украину. Антонина замужем за российским актером Владимиром Ягличем.

Она активно занимается развитием своей карьеры и совершенно не переживает, что работает на страну, которая убивает украинцев.

Ходят слухи, что Паперная и вовсе уже могла получить российский паспорт, учитывая то, что еще в 2014 году Сумская в одном из интервью сказала, что ей пришлось заплатить 5 миллионов рублей за то, чтобы ее дочь официально стала гражданкой РФ.

Однако потом Ольга заявляла, что не платила за получение паспорта и сейчас она якобы не знает, отреклась ли Паперная от украинского гражданства.

Напомним, ранее Ольга Сумская обратилась к старшей дочери. Она поздравила ее с праздником.

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