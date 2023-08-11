Инфлюерсерке показалось, что она "остроумно" пошутила, но на хейт она отреагировала резко.

Блогер-миллионница из Днепра Анна Алхим попала в новый скандал. На этот раз она назвала жителей западных областей Украины "дебилами".

В Instagram Алхим опубликовала, по ее мнению, "остроумный" мем о том, что жители Ровенской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской и Закарпатской областей - это "завод дебилов". Все из-за того, что они якобы делают ей замечания из-за украинсого языка, который та принципиально игнорирует.

Впрочем, на меме Алхим не остановилась. После волны хейта блогерша записала новое видео, в котором заявила, что ее друзья из Ужгорода нормально реагируют на ее русский, а оскорбленным фолловерам посоветовала отписаться.

"Тем, кому это не нравится – можете отписаться. У меня много друзей в Ужгороде, и никто не реагирует так, как вы. Что вы хотите сказать, что я неправду опубликовала? Правду-правду", - добавила блогерша.

Анна Алхим - последние скандалы блогерши

Напомним, что Анна Алхим принципиально не переходит на украинский и продолжает вести соцсети на русском, а также слушать российских исполнителей на стриминговых платформах, фактически финансируя их.

В мае блогерша попала во всеукраинский скандал. Дело в том, что утром 26 мая российские войска ударили ракетами по Днепру, попав в здание поликлиники и в ветеринарную больницу.

В Сети разгорелся нешуточный скандал из-за того, что накануне удара блогерша Анна Алхим сделала пост в своем Instagram о больницах Днепра, которые "переполнены военными".

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