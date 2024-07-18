Ведущая стала объектом насмешек среди пользователей сети.

Российский блогер и ведущая Ксения Собчак показала новый имидж, который не понравился российской аудитории.

На своей Instagram-странице журналистка опубликовала фотографию в неожиданном готическом образе. Собчак предстала перед подписчиками в кожаном платье, сделала насыщенный макияж и покрасила ногти в черный цвет.

Аудитория путинистки прошлась по образу Собчак с ног до головы и высказала свое мнение:

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"А ведь сразу же видно, что образ-то украденный! Вы что, Ксения Анатольевна, думаете, что люди не поняли, что вы под Татьяну Буланову косите?"

"Стилист явно за что-то мстил"

"Гага Анатольевна"

"На Мерлина Мэнсона стала похожа"

"Вот такой имидж надо было делать на президентские выборы"

Как известно, ведущая любит перевоплощаться в необычные образы, однако последнее преображение стало провальным для российской звезды.

Недавно журналистка примерила образ принцессы Дианы, который собрал для нее стилист и бывший сотрудник Собчак - Игорь Андреев. Он предложил телеведущей образ принцессы Уэльской с нарядом, похожим на культовое "платье мести". Однако Ксения осталась недовольной.

Напомним, что Ксения Собчак российская пропагандистка, которая называет себя журналисткой и поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину. Ксения - дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и сенатора Людмилы Нарусовой.

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