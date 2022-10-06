Телеведущую не пустили в заведение из-за поддержки преступного режима Кремля.

Российская телеведущая Ксения Собчак попыталась попасть в грузинский бар Dedaena Bar в Тбилиси, но владелец заведения не пропустил ее из-за поддержки России в войне.

Так, в рамках программы "Осторожно, Собчак" одиозная телеведущая записывала интервью с дочерью российского сенатора Эдуарда Исакова - Дианой. Девушки во время прогулки решили зайти в местный бар, который стал известен благодаря специальному анкетированию.

Оказывается, что владелец бара создал анкеты для россиян, которые хотят попасть в заведение. Среди основных пунктов есть такие как "Я никогда не голосовал за Путина" и "Слава Украине".

Собчак попыталась обьяснить Дато Лапаури, что нельзя ущемлять людей по национальному признаку, но тот был неумолим. Он заявил, из-за Владимира Путина 300 тысяч грузинов стали беженцами.

"Мы все знаем, что Путин – избранный лидер. И уж не знаю, справедливым был этот выбор или нет, но это факт – большая часть россиян поддерживает Путина и его политику. Поэтому он и президент... 20% Грузии оккупировано Россией. 300 тысяч грузин стали беженцами из-за российской политики. 300 тысяч! Каждый десятый грузин в своей собственной стране", - сказал мужчина.

Собчак продолжила настаивать на том, что большинство россиян даже не знают о ситуации в Абхазии. На что Лапаури ответил: "Если россияне не знают этого, то они просто невежды и не должны приезжать в Грузию, таких россиян здесь не ждут, это поддержка российской политики".

"А при чем здесь пункт "Слава Украине"? Или зачем соглашаться с тем, что "русский военный корабль идет понятно куда"? Причем здесь это? Какое отношение имеет Украина к Грузии? Если человек против войны, но не поддерживает Украину?" – продолжила задавать вопросы Собчак.

Владелец бара добавил, что многие россияне, проставляю галочку в анкете "Не голосовал за Путина", врут.

Напомним, "российская либералка" Ксения Собчак наконец показала истинное лицо. Она старалась казаться "честной журналисткой", но все же вскрыла настоящее отношение к украинцам, назвав их "нацистами".

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