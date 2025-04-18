Телеведущий Алексей Суханов вскоре впервые станет отцом

Он заявил, что занимается усыновлением ребенка.

Ведущий ток-шоу "Говорит вся страна" Алексей Суханов признался, что хочет стать отцом. Поэтому сейчас он занимается усыновлением ребенка из детдома.

Знаменитость не стал раскрывать все детали этой процедуры, однако отметил, что в течение нескольких лет в его семье может произойти пополнение.

"Я чувствую, что они (дети, - УНИАН) будут через два года. Я сейчас действую в этом направлении", — сказал Суханов в интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці".

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Стоит отметить, что ранее Суханов признался, что находится в отношениях и очень влюблен. Несмотря на то, что телеведущий не раскрывает личность своей второй половинке, именно с этим человек он, вероятно, планирует создать семью и завести детей.

Чем известен Алексей Суханов

Алексей Суханов родом из России, однако в 2014 году он поддержал Евромайдан и уехал из страны-агрессор. В связи с полномасштабным вторжением России в Украину остался в Киеве и вступил в территориальную оборону столицы.

Кроме того, Суханов всегда реагирует на зверства россиян и критикует преступный режим Кремля.

Напомним, ранее Алексей Суханов показал, как выглядел 30 лет назад.

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