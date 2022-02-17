Девушка продает СМИ имя своего возлюбленного.

Мошенница русского происхождения Анна Сорокина (Анна Делви) решила заработать на журналистах после выхода сериала о ней на Netflix.

Соответствующее предложение она разместила в Instagram-историях.

Сорокина-Делви разместила сообщение о специфическом аукционе. Она предложила медиа заполучить имя своего возлюбленного. Начальная ставка - 10 тысяч долларов.

"Хотите знать, кто был реальным Чейзом? Медиа, которое заплатит больше всего, получит эксклюзив", - написала она.

Речь идет о Чейзе Сикорски. Так в сериале Netflix о Сорокиной-Делви "Изобретая Анну" назвали партнера девушки. Его роль сыграл Саамер Усмани.

Сериал "Изобретая Анну" вышел на платформе 11 февраля. Драматический сериал основан на статье Джессики Пресслер в New York Magazine "Как Анна Делви обманула тусовщиков Нью-Йорка".

В центре сюжета – реальная история мошенницы. Анна Сорокина, дочка российского дальнобойщика, выдавала себя за знатную особу из Германии Анну Делви. Так она влилась высшее общество Нью-Йорка и жила за счет богачей.

В 2019 году она была осуждена по многочисленным обвинениям в покушении на крупную кражу, за мошенничество в нью-йоркских отелях и обман богатых знакомых. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

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