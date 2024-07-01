19-летняя дочь Оли Поляковой снялась полностью обнаженной: реакция певицы (фото)

Пользователи сети разошлись во мнениях.

19-летняя дочь певицы Оли Поляковой - Мария - снялась в новой фотосессии. Она решила задать тренд и сделать кадры без макияжа и ретуши.

На снимках Полякова-младшая позирует полностью обнаженной. Пикантные участки тела они прикрывает белой простынью. Сексуальности ее образу добавило то, что фотосессия проходила в воде.

Интересно, что на эти снимки отреагировала и сама Оля Полякова. В комментариях она написала: "Внешность эпохи ренессанс. Прекрасная, без ретуши крутая".

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Что пишут другие пользователи сети

Стоит отметить, что пользователи сети разошлись во мнениях. Кто-то говорит, что естесвенность к лицу девушке, а кто-то убежден, что в ее юном возрасте еще рано делать такие откровенные фотосессии.

"Как классно смотреть на такую красоту. Нет никакого ботокса, утиных губ и прочего. Красивая, индивидуальная"

"Мамку не переплюнешь"

"Еще ребенок, а такое вытворяет"

"Все фото прекрасные и немного загадочные"

"Какая женственная, милая, нежная, естественная"

"Как с картин эпохи Возрождения"

Напомним, ранее Маша Полякова съехала от своих родителей.

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