19-летняя дочь Оли Поляковой снялась полностью обнаженной: реакция певицы (фото)

19-летняя дочь певицы Оли Поляковой - Мария - снялась в новой фотосессии. Она решила задать тренд и сделать кадры без макияжа и ретуши.
На снимках Полякова-младшая позирует полностью обнаженной. Пикантные участки тела они прикрывает белой простынью. Сексуальности ее образу добавило то, что фотосессия проходила в воде.
Интересно, что на эти снимки отреагировала и сама Оля Полякова. В комментариях она написала: "Внешность эпохи ренессанс. Прекрасная, без ретуши крутая".
Что пишут другие пользователи сети
Стоит отметить, что пользователи сети разошлись во мнениях. Кто-то говорит, что естесвенность к лицу девушке, а кто-то убежден, что в ее юном возрасте еще рано делать такие откровенные фотосессии.
- "Как классно смотреть на такую красоту. Нет никакого ботокса, утиных губ и прочего. Красивая, индивидуальная"
- "Мамку не переплюнешь"
- "Еще ребенок, а такое вытворяет"
- "Все фото прекрасные и немного загадочные"
- "Какая женственная, милая, нежная, естественная"
- "Как с картин эпохи Возрождения"
Напомним, ранее Маша Полякова съехала от своих родителей.