Девушке приходится учиться быть полностью самостоятельной.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой - Маша - теперь живет отдельно от родителей. Девушка рассказала, что арендует квартиру в Киеве.

Суд по всему, Маша очень счастлива, что теперь полноценно стала самостоятельной. Однако как призналась наследница Поляковой, она вообще не любит готовить.

Поэтому Маша нашла способ, как избежать рутинных бытовых дел. Так, в инста-сториз будущая певица рассказала, что пошла с папой в ресторан. Там она вкусно поела, а то, что осталось - забрала домой.

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"Быть одной, это когда сейчас я живу одна и папа позвал в ресторан. Ты поела из всех тарелок, а все, что заказала себе, забрала домой. Почему? Потому что мы живем одни, готовить мы не любим, тратить средства на доставку тоже. А это будет обед, ужин и завтрак", - пошутила Мария.

Стоит отметить, что недавно Маша вернулась из Великобритании, куда поступила в университет на музыкальный факультет. После возвращения домой девушка начала учиться в Киевской консерватории. У нее есть своя группа "Швы". Более того, у Поляковой-младшей уже было несколько выступлений. Звездная мама поддерживает ее в этом.

Напомним, ранее неузнаваемая Полякова довела до слез клипом от Бадоева.

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